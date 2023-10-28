En Büyük Uyuşturucu Pazarı Kuzey Kıbrıs

Güney Kıbrıs'ta Polis Narkotik Şube (İKAN) ekibinin önceki gün, Larnaka’daki bir depoda 500 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre Gümrük Dairesi ile iş birliği içerisinde yürütülen operasyonda, “kristal madde” olarak adlandırılan ve 50 adet karton fiber varil içerisine saklanmış 500 kilo sentetik uyuşturucu tespit edildiğini yazdı.

Gazete, bu miktardaki bir “kristal madde” türü uyuşturucunun ilk kez ele geçirildiğini kaydederken, uyuşturucunun hava yoluyla geldiğinin belirlendiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, ele geçirilen uyuşturucunun "mefedron" olduğunu ve Hindistan’dan getirildiğini, ancak tedarikçilerin ve alıcıların kim olduğunun henüz tespit edilmediğini yazdı.

Ancak; Kuzey Kıbrıs’ta ele geçirilen sentetik uyuşturucunun güneyden ithal edildiği biliniyor.

Polisin, uyuşturucu maddenin AB ülkesine götürülmek üzere önce Güney Kıbrıs’a getirildiğinden şüphelendiğini kaydeden gazete, 9 yıl önce de Güney Kıbrıs’a 100 kilo mefedron getirildiğini ve olayla ilgili 34 yaşındaki bir kişiye 14 yıl hapis cezası verildiğini anımsattı.