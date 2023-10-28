Uyuşturucu testinin sonucu çıkmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’nin ağır yaralanmasına neden olan 20 yaşındaki Nijerya uyruklu Musharraf Oladimeji Oguntunde dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesinin yoğum bakım servisinde gözetim altına alınan Büte’nin, bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Zanlıdan uyuşturucu testi için alınan kan örneğinin analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 22 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldiğini söyledi.

Polis, HP 756 plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın, karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yola düştüğünü ifade etti.

Yaya geçidinden yürümüyordu

Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi. Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Yayanın durumunda düzelme olmadığını, alınacak ifadeler olduğunu ve uyuşturucu testi sonuçlarının çıkmadığını belirten polis, 6 gün ek süre istedi.

Polis memuru, zanlının avukatının sorusu üzerine bölgede yaya geçidi olduğunu ancak Büte’in yaya geçidinden yürümediğini belirtti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.