Bu yolsuzluğun ‘30 yıllık’ geçmişi var

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne sahte reçete sunulması ve devletin zarara uğratılmasıyla ilgili son 2 aydır yürütülen soruşturma kapsamında 4 eczacı daha tutuklandı.

Eczacılardan biri Güzelyurt’ta, 3’ü Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan her ikisi de eczacı olan anne-oğul Ş.A. (K-60) ile E.A. (E-29) ve eczacı G.G. (K-26) hakkındaki iddialar aktarıldı.

Zanlılardan G.G.’nin avukatı Doğu Abidin, reçete yolsuzluğunun 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Anne-oğul tutuklandı

Mahkemede olguları aktaran müfettiş Cemali Çiftçi, 3 zanlının da 13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Lefkoşa’da bir şirket altında faaliyet gösteren iki ayrı eczanenin sahipleri Ş.A. ile E.A.’nın soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktorlar M.A. ve H.U. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 27 Ekim 2023 tarihinde saat 09.30 sıralarında tutuklandığını, sahibi oldukları eczanelerde yapılan aramada birçok elektronik eşya ve evraka el koyduklarını söyledi.

Polis, ayrıca zanlılardan el yazı imza örneği alındığını da belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu Ş.A.’nın 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 980 reçetenin bir kısmının incelendiğini, 21 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, E.A.’nın daireye gönderdiği bin 248 reçetenin de bir kısmını incelediklerini ve 26 adet sahte reçete tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ifade vermediğini ancak emare alınan reçeteler gösterilince yazdıklarını beyan ettiklerini açıkladı.

8 sahte reçete tespit edildi

Polis, Demirhan bölgesinde eczane işleten G.G.’nin de kapsamında tutuklanan ve teminata bağlanan soktor M.A. ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçeteleri sahteyeip, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne göndererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının eczanesinde arama yapıldığını, elektronik eşya ve evraklara el konulduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlıdan el yazı imza örneği alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiği 2 bin 238 adet reçetenin 688 tanesinin doktor M.A.tarafından yazıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının daireye gönderdiği reçetelerin bir kısmının incelendiğini, 8 tanesinin sahte çıktığını belirtti.

Bir aileye tek reçete yazdı

Polis, zanlının reçete parası vermemeleri için aynı aileden farklı kişilere tek reçete yazdığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, 3 zanlının da dün sabah tutuklandığını, incelenecek elektronik eşyalar ve reçeteler olduğunu söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı G.A.’nına avukatı Doğu Abidin reçete yolsuzluğunun 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, müvekkilinin henüz 2 yıllık eczacı olduğunu, yapılacak soruşturma sonucu suçsuz insanların ayıklanacağına inandığını belirtti. Abidin, ayrıca zanlının doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Ş.A.’nın avukatı da müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, Ş.A. ile G.G.’nin bu süre içerisinde doktor kontrolünden geçirilmesine ve raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 09:42