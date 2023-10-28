Devamı gelecek

Serdar ŞENGÜL-Abdullah SUİÇMEZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) "Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek" sloganıyla Lefkoşa'da yürüyüş düzenledi. Kuğulu Park’tan başlayıp Sarayönü’nde tamamlanan yürüyüşle ilgili konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ne CTP ne de CTP’li meselesidir. Bu mesele, memleket meselesidir, Kıbrıs Türk halkının varoluş meselesidir. ” dedi. Sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşe Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş da katıldı. “Biz Varız, Bu Yol Birlikte Yürünecek”, “Utan ve Git”, “Savaşa Hayır” gibi pankartların da taşındığı yürüyüşte polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Erhürman: Biz bu ülkeyi seviyoruz

Sarayönü’nde katılımcılara seslenen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Farklı fikirlere, bu ülkenin geleceğine dair farklı tahayyüllere sahip olabiliriz, farklı siyasi eğilimlerden de gelmiş olabiliriz ama ortaklaştığımız bir nokta var; biz bu ülkeyi seviyoruz” dedi.Çocukların geleceğinin çalınmak istendiğini savunan ve bundan endişe duydukları için sokakta olduklarını söyleyen Erhürman, “Sadece kendi çocuklarımız için değil Filistin’de her gün kaybettiğimiz o güzel çocuklar için de buradayız…” şeklinde konuştu.

Bu, ne CTP ne de CTP’li meselesidir

Bu akşamın uzun süren sessizliğin ardından gelen bir başlangıç olduğunu kaydeden Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu ülkeyi güzel günler için hep birlikte yöneteceğiz. Bu, ne CTP ne de CTP’li meselesidir. Bu mesele, memleket meselesidir, Kıbrıs Türk halkının varoluş meselesidir.”