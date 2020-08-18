En gözde yer Paralimni

Güney Kıbrıs’ta otellerin ortalama doluluk oranının yüzde 30’a ulaştığı, en fazla “Mağusa” Paralimni bölgesi ve yerlilerin akın ettiği Pirgo’nun ilgi gördüğü bildirildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; Rum Otelciler Birliği’nin (PASİKSE) “Mağusa” bölgesi başkanı Doros Takkas, açıklamasında; açık otellerin tüm otellerin yüzde 30’una denk geldiğini ve bunların doluluk oranının son günlerde yüzde 70’lere ulaştığını ve hatta bunu aştığını söyledi.

Önümüzdeki haftanın da oldukça faal geçmesinin beklendiğini dile getiren Takkas, ana pazarın Güney Kıbrıs, ardından da A kategorisindeki ülkelerden gelen turistler olduğunu dile getirdi.

Coronavirüs pandemisinin bıraktığı “kayıpların”, turist hareketlerinin artmış olduğu bu birkaç günde karşılanmasının mümkün olmadığını da belirten Takkas, önümüzdeki ayların gidişatına ilişkin olarak yoğun bir kaygı bulunduğunu da ifade etti.

Haberde, Aşağı Pirgo Dillirga bölgesindeki tüm tesislerin, Ağustos ayının tümü için tamamen dolu olduğu da ifade edildi.