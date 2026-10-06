‘Geleceğe açılan kapı’

İskele Gençlik Merkezi (İGEM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla tamamlanan merkez, 2 bin metrekarelik kapalı alanıyla gençlere hizmet verecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, İskele Gençlik Merkezi’nin yapım sürecini anlatan tanıtım filmi gösterildi.

Açılış töreninde ilk konuşmayı İskele Gençlik Derneği Başkanı Ali Devecioğlu yaptı.

Devecioğlu, İGEM’in gençlerin fikirlerini paylaşabilecekleri ve birlikte üretim yapabilecekleri önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı konuşmada, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

İGEM’in yalnızca bir binadan ibaret olmadığını vurgulayan Sadıkoğlu, “Biz bugün burada sadece bir binanın kapısını açmıyoruz. Gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve geleceğine kapı açıyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, gençlik merkezi ile gençlerin fikirlerine, hayallerine ve geleceğine yeni bir kapı açıldığını ifade etti.

Üstel, gençlerin artık yalnızca kendileri için alınan kararları dinlediği bir dönem değil; fikir ürettiği, proje geliştirdiği, sorumluluk aldığı ve ülkesinin geleceğinin şekillendirilmesine katkı koyduğu bir dönem olması gerektiğini vurguladı.

Tören, gençlerin de yer aldığı Atatürk silüeti ve İGEM’in açılışıyla sona erdi.