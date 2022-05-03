‘Enflasyon çağındayız’

Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides, artan enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki birkaç yılın sadece Kıbrıs ekonomisi için değil, Avrupa için de zor olacağını söyledi.

Petrides, “Sadece Kıbrıs'ta değil, AB'nin tamamında bir enflasyon çağında yaşıyoruz" dedi.

Rum Maliye Bakanı, “Bu, Ukrayna'daki savaştan ve müteakip petrol ve gazdaki artışlardan kaynaklanıyor. Ayrıca dünyanın tahıl üretiminin yüzde 30 oranında azalması ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da enflasyonu tetikliyor. Bu hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir şey değil” şeklinde konuştu.

Petrides, Güney Kıbrıs'ın tüm alanlarda önlem alan tek AB üye devleti olduğunu savundu.

“Başka hiçbir ülke herkes için yakıt vergisini düşürmedi” diyen Petrides, şunları belirtti:

"Diğer ülkeler sadece evsiz ve yoksul kişilere bazı faydalar sağlamayı tercih ederken, biz elektrik KDV'sini birkaç ay boyunca yüzde 19'dan yüzde 10'a düşürdük.

Çiftçilerin artan tahıl fiyatlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için 8,5 milyon avroyu tarıma ayırdık.

İmkanlarımız el verdiği sürece bunu yapmaya devam edeceğiz, ancak hakim olan belirsizlik ve bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmediğimiz için devletin kaynaklarının bir kısmından tasarruf etmemiz gerekiyor.”

Hiçbir zaman popülizme başvurmadığını söyleyen bakan, enflasyonist eğilimlerin sona ereceği umudunu dile getirerek, Kıbrıs'ın şu anda AB'deki en ucuz yakıta sahip olduğuna işaret etti.

Petrides, Nisan ayı enflasyonunun diğer AB ülkelerinden daha düşük olan yüzde 7,1 ile kapandığını da sözlerine ekledi.