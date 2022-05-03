Avrupa ‘hayal’ oldu

Kısa bir süre önce Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen İlyas Tepeli sahte İtalya, Muhammed Demirkol ise sahte Bulgar pasaportuyla Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken Lokmacı Sınır Kapısı’nda suçüstü yakalandı. Yapılan soruşturma sonucu zanlılarla bağlantısı olan Doğan Süzal da yakalandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, İlyas Tepeli’nin 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 sıralarında Güney Kıbrıs'a geçmek için Lokmacı Kara Giriş Kapısı'nda görevli olan memura sahte İtalya pasaportu ibraz ettiğini söyledi. Polis memuru, Muhammed Demirkol ‘un da yine aynı tarihte Mert İsmail adına hazırlanmış Bulgaristan kimliğini ve pasaportunu görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının da gözaltına alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Doğan Süzal'in de tutuklandığını ifade etti. Polis, İlyas Tepeli ile Muhammed Demirkol ‘un Kuzey Kıbrıs’ta turist vizesiyle kaldıklarını belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, sahte belgeleri nasıl temin ettiklerine dair inceleme yapıldığını söyledi. Polis, Muhammed Demirkol ‘a yardım ettiği iddia edilen Doğan Süzal'in de olaydaki rolünün ne olduğuna dair araştırma yaptıklarını açıkladı. Polis, sahte belgelerin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.