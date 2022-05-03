İlgi ve denetim şart

Ömer KADİROĞLU

Ülke ekonomisine büyük katkıları olan sanayi bölgelerine gereken ilgi ve önem gösterilmiyor. Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi çöpleriyle, otlarıyla ve inşaat artıkları ile kaderine terk edildi. Hiçbir yetkilinin ilgilenmediği ve gereken önemin verilmediği sanayi bölgesi esnafı da yaşanan durumdan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Kaldırımların işgal edildiği, çöplerin toplanmadığı, otların temizlenmediği ve yollarda oluşan çukurların tamirinin yapılmadığını söyleyen sanayi esnafı yetkilileri göreve çağırıyor.

Çöpler düzenli toplanmıyor

Ülkenin birçok noktasında adeta kanayan bir yara haline gelen çöp konusu, Organize sanayi bölgesinde de yaşanıyor. Düzenli olarak toplanmayan çöpler konteynerlerden taşarak etrafa yayılıyor. Dolup taşan konteynerlerde yer bulamayan vatandaşlar ise çöplerini konteynerlerin yanına bırakıyor. Böylelikle bölge kirlendikçe kirleniyor.

Otlar istila etti

Organize Sanayi bölgesinin bir diğer sorunu ise temizlenmeyen otlar. Kaldırımlarda, boş arazilerde ve sanayi bölgesinin yollarının kenarlarında bulunan ve temizlenmeyen otlar kötü görüntülere neden oluyor. Uzayıp giden otalar bu yolları kullanan araç sürücülerine de zor anlar yaşatıyor

Düzen yok

Organize Sanayi bölgesi içerisinde gerek boş arazilere gerekse kaldırımlar üzerinde işletmeler tarafından bırakılan hurda araçlar da tepkilere neden oluyor. Gelişi güzel bırakılan hurda araçlar hem kötü görüntüye hem de trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Organize Sanayi bölgesinin arka kısmına konulan kameralarda işe yaramadı. Yapılan temizlik çalışması sonrası koyulan kameralara rağmen bölge yine çöp yığını oldu. Söz konusu bölgede çöp yığınları her geçen gün artmaya devam ederken, sanayi esnafı etkin denetimin şart olduğunu belirtiyor.

