Halk isyanlarda

Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) bayram arifesinde abonelere gönderdiği faturalarda ‘Yakıt Değişim Bedeli’ adı altında yeni bir fiyat uygulamasına geçmesi tüm kesimlerden sert tepki gördü.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kilowat başına 0.60 kuruşluk bu ek zam uygulaması Bakanlar Kurulu kararına dayandırılıyor. Sucuoğlu’nun 59 günlük hükümetince alınan kararın 17 Şubat’ta resmi gazetede yayınlandığı ortaya çıktı.

Elektrik Kurumu’nun uyguladığı fatura sistemi, vatandaşların nasıl kazıklandığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bir örnek verecek olursak; tükettiğiniz elektrik bedeli olarak sizden 430 lira 42 kuruş istiyorlar. Sonra bunun üzerine 30 lira 50 kuruş ‘Maktu ücret’, 29 lira 95 kuruş Sokak Aydınlatma ücreti ve 190 lira 80 kuruş da ‘Yakıt Değişim Ücreti’ ekliyorlar.

Faturanız ‘ara toplam’ denilerek 681 lira 17 kuruşa yükseliyor. Bunun üzerine 68 lira 17 kuruş KDV ekliyorlar. Böylece 430 liralık elektrik tüketen vatandaşın fatura toplamı 749 lira 84 kuruşa yükseliyor.

Bakanlar Kurulu karar verdi

Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, 17 Şubat 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda ‘Yakıt Değişim Bedeli’ uygulamasının bu ay itibariyle başladığını söyledi.

Erdoğan, elektrikte fiyat ayarlamasının otomatiğe bağlandığını ifade ederek, yakıt değişim bedelinin aylık olarak hesaplanıp faturalara yansıyacağını açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Yakıt Değişim Bedeli tüm dünyada ve Güney Kıbrıs’ta da uygulanmaktadır. Bu uygulama şu anlama gelmektedir; yakıt alım fiyatlarında yaşanan değişiklik 60 kuruş olarak harcanan elektriğe yansıyacak. Kilowat başına 60 kuruş eklenecek. Eğer yakıt fiyatı düşerse faturalara eksi olarak yansıyacak. Diyelim ki yakıtta 20 kuruş azalma oldu, 500 kilowat tüketen şahsın faturasında 100 lira indirim olacak. Geçen ay yakıtın tonunu 580 dolara almıştık, bu ay tonu 785 dolara çıktı. Yakıttaki fiyat değişimi bu ayki faturalara yansıdı.”

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Erdoğan, nizamnamenin 11. maddesinde yakıt değişiminin nasıl uygulanacağının düzenlendiğini ifade etti.

Akaryakıt gibi otomatiğe bağlandı

Erdoğan, elektrikte fiyat ayarlamasının tıpkı akaryakıtta olduğu gibi otomatiğe bağlandığını dile getirdi. Erdoğan, “Elektrikte uygulanan tarife sabit kalacak, yakıt fiyatlarındaki değişimler faturalara yansıyacak” dedi.

Böyle bir uygulamanın zorunlu hale geldiğini ifade eden Erdoğan, son 3 yılda elektrikle ilgili fiyat düzenlemesi yapılmadığını, kurumun zarara sokulduğunu dile getirdi. Erdoğan, fiyat ayarlamasının otomatiğe bağlanmasıyla siyasi kararların dışına çıkarıldığını dile ifade etti.