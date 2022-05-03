‘Hepimizin hayrına olur’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dargınlıkların geride bırakılarak, halkın birlik ve beraberlik içinde mücadele etmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Tatar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabah bayram namazına gitti, daha sonra eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı.

Tatar, Bayram namazını Hz. Ebubekir Camisi’nde kıldı.

Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, KKTC’de bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ederek Anavatan Türkiye ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Önümüzdeki süreçte ekonomik sıkıntıların ve Ukrayna-Rusya savaşının son bulması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Temennimiz insanların barış ve huzur içinde yaşayabilmesidir” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşında yaşananların üzücü olduğunu ve bu çağda kabul edilir olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu savaş tüm insanlık için yüz karasıdır. En erken zamanda savaşların sona ermesi ve insanlığın barış, sağlık ve huzura kavuşmasını diliyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının çok acılar çeken, göçler yaşayan bir halk olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Şu anda, Kıbrıs Türk Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde KKTC’de barış, huzur ve güvenlik içinde yaşayabiliyoruz. Bu bayram günlerinde tüm bunları hatırlayıp dualarımızı yapmak hepimizin bir görevidir diye değerlendiriyorum. Dualarımızın kabul edilmesi dileğiyle, bu bayram gününde dargınlıkların geride kalarak halkımızın birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdürmesi hepimizin hayrınadır. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. “

Resepsiyon düzenlendi

Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar halkla bayramlaştı.

Resepsiyona, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katılarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’la bayramlaştı.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çiftçi, konuklarla sohbet etti.

Tatar, Erdoğan’ın bayramını kutladı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, telefon görüşmesinde, Erdoğan’ın şahsında Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.

Erdoğan’dan bayram tebrik mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ayrıca yazılı bayram tebrik mesajı göndererek Mübarek Bayramın, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni etti. Erdoğan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı.

“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,

Zat-ı Devletlerinin Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.

Birlik, dayanışma ve kardeşlikle özdeşleştirdiğimiz bu Mübarek Bayramın, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor; Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum.”