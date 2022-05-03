Halk da katıldı

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu dün Ulusal Birlik Partisi’nin Lefkoşa Dereboyu’ndaki Merkez Binası’nda bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bayram tebrikine, partililer ve halk katıldı. Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve esenlik içerisinde geçmesini diledi. Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sucuoğlu mesajında, bayramın sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamı içerisinde geçirilmesini temenni etti. İslam aleminin en müstesna ayında idrak edilen ve büyük anlam taşıdığına işaret ettiği Ramazan Bayramı’nın Kuzey Kıbrıs’ta da kutlanmaya hazırlanıldığını belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, bayramları “milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvet bulduğu günler” olarak niteledi.

“Tüm dünyada, bölgemizde ve ülkemizde zor bir pandemi sürecini geride bırakırken, daha güzel günlere kavuşma umuduyla Ramazan Bayramı’nı karşılıyoruz” diyen Sucuoğlu, bu Ramazan Bayramının kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların geliştiği, mutluluk ve sevgi dolu bir ortamda kutlanmasını ve bayram vesilesiyle toplumsal dayanışma ile paylaşımların artmasını diledi.

