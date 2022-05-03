Dualarla uğurlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Büyükkonuk ile Çayırova arasında geçtiğimiz Cumartesi gecesi meydana gelen trafik kazası sonucu 38 yaşında hayata veda eden Meryem Gözütok, dün Büyükkonuk Kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kaza sonucu beli kırılan ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan eşi Bayram Gözütok ile kızı Sıla Gözütok cenaze törenine katılamazken, yakınları ve çok sayıda seveni Gözütok’u son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreni boyunca gözyaşları sel olup akarken, Büyükkonuk köylüleri, “Güzel yüzlü, çok iyi bir insandı, onu asla unutmayacağız” diyerek üzüntülerini dile getirdi. Gözütok’un cenazesi ikindi ezanının ardından kılınan cenaze namazına müteakip dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza nasıl olmuştu

Polisin açıklamasına göre, Büyükkonuk'ta sakin Zühre Arkan, 30 Nisan 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında yönetimindeki MV 163 plakalı araçla Kaplıca'dan Büyükkonuk'a doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip, karşıdan gelen Büyükkonuk'ta sakin Bayram Gözütok yönetimindeki PF 989 plakalı araçla çarpışmıştı. Kaza sonucu Zühre Arkan olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Gözütok, Meryem Gözütok, aracında bulunan 16 yaşındaki Sıla Gözütok ve 10 yaşındaki Semih Gözütok yaralanmıştı. Meryem Gözütok önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.