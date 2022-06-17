Kısa sürede tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde sahte dolar piyasaya süren İran uyruklu Morteza Khansari kısa sürede yakayı ele verdi. İranlı turistin bir casinoya giderek, 9 adet sahte 50 dolarlık banknotla oyun fişi almaya kalkıştığı belirtildi.

Zanlının fiş almak için verdiği dolarların sahte olduğunu anlayan görevlilerin durumu polise bildirdiği açıklandı. ‘Sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürme’ suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Keleş, zanlının, 16 Haziran 2022 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir casinoda tasarrufunda bulunduğu 9 adet 50 dolarlık sahte banknotları tedavüle sürerek fiş aldığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Keleş, zanlının evinde arama yapılacağını ve sahte banknot sayısının artabileceğini belirtti. Zanlının piyasaya sahte dolar sürüp sürmediğinin araştırılacağını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, ilk etapta bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisten uyarı

Bu arada polis, sahte para uyarısı yaptı. Polis Basın Subaylığı, tedavüle sürülen sahte banknotların seri numaralarını açıkladı.

Polis, KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L seri numaralı sahte paraların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çekti.

Polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesini istendi.