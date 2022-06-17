18’i kemer takmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri önceki gün rutin kontroller kapsamında 380 aracı denetledi. Trafik denetimleri sonucu 74 sürücü rapor edilirken, 10 araç trafikten men edildi. Trafikten men edilen 10 araçtan 5’nin seyresefersiz olduğu öğrenildi. En fazla emniyet kemeri bağlamama suçu işlenirken, toplam 60 bin 320 TL para cezası kesildi.

Elde edilen bilgilere göre; Trafik Şube Amiri Polis Müfettişi Mehmet Özatılgan ve ekibi yaptığı kontroller sonucu 380 sürücünden 74’ünün suç işlediğini belirledi ve ceza yazdı.

İşlenen suç türleri şöyle sıralandı:

Emniyet kemeri bağlamama: 18

Seyir halinde cep telefonu ile konuşma: 14

Ehliyetsiz araç kullanma: 2

Kırmızı ışıkta geçme: 2

Diğer trafik suçları: 35



