Gergin anlar yaşandı

Derinya’da “Kaminia” bölgesindeki ara bölgede dün sabah Kıbrıslı Rum çiftçiler ile BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) mensupları arasında gerginlik yaşandığı haber verildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum çiftçilerin başka bir çiftçiye tarlasını sürmesi için yardım etmek amacıyla söz konusu bölgeye gittikleri, ancak Barış Gücü mensuplarının çiftçilerin söz konusu alana geçişine izin vermemesi üzerine UNFICYP mensupları ile çiftçiler arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Haberinde olayla ilgili videoya da yer veren haber sitesinde, çiftçilerin traktörleriyle söz konusu alana yaklaşmaya çalıştıkları ancak UNFICYP araçları tarafından önlerinin kesildiği kaydedildi.

Çiftçilerin Barış Gücü’nün tutumundan şikayetçi olduğu, Barış Gücü’nün ise güvenlik sebeplerine atıfta bulunduğu ifade edildi.

Bu arada UNFICYP, Kıbrıslı Rum çiftçilerin ara bölgede tarım yapmaya yönelik girişimlerine tepki gösterdi. UNFICYP’dan yapılan açıklamada, Ateşkes hattına yakın bölgelerde, BM tampon bölgesinde tarım yapmanın kesinlikle yasak olduğu kaydedilirken bu tür faaliyetlerin gerilim yaratma riski taşıdığı ifade edildi.