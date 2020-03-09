Tümü yakalandı

Suna ERDEN

Bangladeş ve Somali uyruklu üç kişiyi yasa dışı yollardan güneye götürmeye çalışan Muhammad Usman, Mehmet Ali Ece ve Süleyman Ece’nin planları tutmadı. Kişi başı 3 bin dolara üç kişiyi güneye götürmeye kalkışan insan tacirleri, Akıncılar-Kırklar anayolunda yakalandı.

Süleyman Ece’nin yönetimindeki van aracın arkasına gizlenen Bangladeş uyruklu Sohel Rana ile Somali uyruklu zanlılar Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed de gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan Muhammad Usman, Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Sohel Rana, Fuad Abdullahı Abdi ve Khader Khalıf Axmed dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhammad Usman, Mehmet Ali Ece ve Süleyman Ece’nin, Bangladeş uyruklu Sohel Rana ile Somali uyruklu zanlılar Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed'i yasa dışı yollardan güneye götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Polis, Süleyman Ece’nin 06 Mart 2020 tarihinde saat 22.45 sıralarında yönetimindeki DJ 045 plakalı araç Akıncılar-Kırklar anayolunda seyrederken tespit edildiğini ifade etti. Polis, araçta yapılan aramada Sohel Rana, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed'in tespit edildiğini açıkladı.

Polis, DJ 045 plakalı aracın emare alındığını, iki erkek şahsın arandığını belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.