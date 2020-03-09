Suna ERDEN

Girne’de sokak ortasında kavga eden çiftin tartışmasına dahil olan Levent Ulucan ve Melih Fırat Ulucan kardeşler satırla saldırıya geçti. İşletmeciliğini yaptığı otelin önünde kız arkadaşı ile kavga eden Gökhan Güldalı’ya “Bekle aşağıya iniyorum” deyip tehdit eden Levent Ulucan daha sonra satırı yüzüne dayadı.

Saldırı karşısında ölüm korkusu yaşayan Güldalı, kendini savunmaya çalışırken ellerinden yara aldı. Bu sırada Levent Ulucan’a kardeşi Melih Fırat Ulucan da destek oldu. Melih Fırat Ulucan, yaralanan Gökhan Güldalı’yı “Polisi arama. Şikâyette bulunursan seni harcarlar” diye tehdit etti. Olayın ardından tutuklanan iki kardeş dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, olayın 8 Mart 2020 tarihinde, saat 01.00 sularında, Girne’de, Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Kardeşi de yardım etti

Polis, Grand Center Butik Otel’in işletmecisi Levent Ulucan’ın, işletmesi önünde kız arkadaşıyla tartışan olan Gökhan Güldalı’ya “Bekle iniyorum aşağıya” dedikten sonra satırla saldırıya geçtiğini belirtti.

Polis, Ulucan’ın 40 santim uzunluğundaki satırı Gökhan Güldalı’nın yüzüne doğru salladığını ifade etti. Gökhan Güldalı’nın kendisini korumak için elleri ile yüzünü kapattığını kaydeden polis, satır darbesinin ellerine isabet ettiğini, 1,5 santim kesildiğini belirtti.

Polis, çıkan olaya zanlının kardeşi Melih Fırat Ulucan’ın da dâhil olduğunu ifade etti.

Olay yerine gelen zanlı Melih Fırat Ulucan’ın ise, Gökhan Güldalı’ya “Polisi arama. Şikâyette bulunursan seni harcarlar” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis zanlılar Levent Ulucan ve Melih Fırat Ulucan’ın tutuklandığını ve olayda kullanılan satırın ise otel içerisinde bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis, elinden yaralanan Güldallı’nın Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.