Girne’de dehşet

Onur ULAĞ

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 45 yaşındaki Elif Lort, nişanlısının bıçaklı saldırısı sonucu canından oldu.

İddialara göre, ayrılmak isteyen Lort ile Nişanlısı Abdullah Ç. dün gece tartıştı.

Lort’u yaşadığı apartmanın önünde yakalayıp hesap soran zanlı, yanında getirdiği bıçakla dehşet saçtı. Abdullah Ç., ikna edemediği Lort’u defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Lort Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldı. Ancak genç kadın aldığı bıçak darbelerinden dolayı yaşamını yitirdi.

Apartmanın önünde yakaladı

Olay dün akşam saat 21. 45 sıralarında Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde bulunan Kyrnia Twins isimli apartmanın önünde meydana geldi.

Elif Lort, yaşadığı apartmanın önünde tartıştığı nişanlısı tarafından boynundan, karnından ve iki bacağından bıçaklandı.

Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Lort, çevredekiler ve apartman sakinleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldı.

Elif Lort, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından zanlının tutuklandığı bildirilirken, bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.