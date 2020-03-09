Sonuçlar 20 Mart’ta

Ülke çapında yaptığı anket çalışmaları ile 2015’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve 2018’deki erken genel seçimlerin sonuçlarını bilen tek araştırma şirketi olan Gezici Araştırma Şirketi yine sahaya iniyor. Gezici, 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de çalışma yapacak.

Yeşilırmak’tan Karpaz’a KKTC’nin her noktasından 4 bin 500 kişi ile görüşecek olan Gezici Araştırma Şirketi, sonuçları ise 20 Mart’ta açıklayacak.

Gezici Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Murat Gezici, 14-16 Mart tarihlerinde yapacağı üçüncü anketi 20 Mart’ta yapacağı basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.

Murat Gezici, bu anketin ardından 4-5 Nisan ve 18-19 Nisan tarihleri arasında iki anket daha yapacaklarını söyledi.

Basın toplantısı yapacaklarını ifade eden Gezici şunları söyledi:

“Gezici Araştırma Şirketi KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üzerine düşen büyük sorumluluğun farkında. 2015-2018 seçimlerini neredeyse yüzde 100’e yakın bir oranla bilen tek araştırma merkezi olarak güvenirliğimizi kanıtladık. 14-16 Mart tarihlerinde 4 bin 500 kişiyle yapacağımız anketin sonuçlarını ayrıntılarıyla paylaşmak için 20 Mart’ta basın toplantısı yapacağız. 4-5 Nisan’da yapacağımız dördüncü anketin sonuçlarını da 9 Nisan’da yine basın toplantısıyla duyuracağız. Seçime son hafta kala 18-19 Nisan’da yapacağımız beşinci anketimizi ise sadece uluslararası abonelerle paylaşacağız.”

Herkesi davet ediyoruz

Gezici anketlerindeki titizliği de şeffaflık ilkesi doğrultunda kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirten Murat Gezici, “14 Mart Cumartesi günü saat 09.30'da anketörler sahaya çıkmadan önce yapılacak eğitimde personeli sahaya nasıl gönderdiğimizi göstermek istiyoruz. O yüzden bu anket eğitimini herkese açık, başta basın mensupları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve tüm sendikalar olmak üzere her kesime açıyoruz. İsteyen bir temsilci gönderip anketin oluş biçimini denetleyebilir. Ve tüm dataları da vereceğiz. Herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.