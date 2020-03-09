Lefkoşa’da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde “Kadın Yaşam Ormanı” oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde farklı farklı ağaç türlerinden 150 fidan dikildi. İçişleri Bakanı Baybars ve bakanlık personelinin gerçekleştirdiği etkinliğe

Lefkoşa Türk Belediyesi de su hizmeti vererek katkı koydu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde

Lefkoşa’da “Kadın Yaşam Ormanı” ismini verdikleri alana farklı farklı ağaç türlerinden 150 fidan dikerek, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle mücadelede kadınların öncü olmasını, sorumluluk alarak çevre ve ekosistemin dengesi için yaşamın her alanında olduğu gibi mücadeleyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Kadınların, yaşamın her alanında üretkenliğinin, sorumluluğunun ve gücünün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde yükseltilmesine katkı amacıyla son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ile mücadelede kadınların etkin rol oynamasının önemine dikkat çekmek istedik. Dikilecek fidanların yaşaması ve dikimi yapılan alanın “Kadın Yaşam Ormanı”na dönüştürülmesinde İçişleri Bakanlığı kadın personelimiz gönüllü olarak sorumluluk aldı” dedi. Baybars, etkinliğe katılan personel ve destek veren Lefkoşa Türk Belediyesine de teşekkür etti.

Baybars, “Kadın Yaşam Ormanı”ndaki fidanların büyümesiyle eşitliğin, adaletin, sevginin ve doğanın dengesinin korunmasında verilecek mücadelenin de aynı şekilde büyümesini dileyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.