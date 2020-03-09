Ruh sağlığına bakılacak

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da bir market içerisinde kasiyer olarak çalışan 28 yaşındaki kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki M.Ş. (E) tutuklandı.

Zanlının kasiyer kadına cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Zanlı mahkemeye çıkarılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlının Bostancı’da alışveriş için girdiği bir markette kasiyer olarak çalışan kadına cinsel organı gösterdiği, şikayet üzerine gözaltına alındığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kamera görüntülerinin inceleneceği belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verilirken, ayrıca 17 yaşında olması nedeniyle Sosyal Hizmetler Uzmanlarıyla iletişime geçilmesine de direktif verildi.