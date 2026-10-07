Kolaylık sağlanacak

İspanya’da azınlık sol koalisyon hükümeti, konut krizine çözüm amacıyla geçen hafta mecliste reddedilen düzenlemelerin ardından aynı konuda iki yeni kararname kabul etti. Başbakan Pedro Sanchez, meclisin konut krizine ilişkin düzenlemeleri reddetmesinin ardından açıkladığı erken genel seçim kararından yalnızca bir gün sonra, Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununu yeniden gündeme aldı.

Sanchez, Bakanlar Kurulunda kabul edilen iki kararnamenin 21 başlıktan oluştuğunu açıkladı.

Düzenlemeler kapsamında uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimin kolaylaştırılması, yeni ev sahiplerine vergi indirimleri ve teşvikler sağlanması hedefleniyor.

Kararnamelerde ayrıca 2030 yılına kadar evlerden zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028’e kadar uzatılması, turistik ve mevsimlik kiralamaların düzenlenmesi ve “akbaba fonları” olarak adlandırılan riskli emlak yatırım şirketlerinin konut satın almasına kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler yer alıyor.

Sanchez, düzenlemelerdeki “büyük bir yenilik” olarak, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin euroya kadar faizsiz kredi sağlanması amacıyla 10 milyar euroluk finansman hattı oluşturulduğunu duyurdu.

Sanchez ayrıca, 23 Eylül’de zorla evinden çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen’in yaşadığı olayın bir daha İspanya’da tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

