Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. 46 yaşındaki Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ölü bulundu. Ballı, Adil Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu ile Fair Finansman A.Ş. kuruluşu başkanlığını da yürütüyordu.

Ballı'nın bulunduğu araç, Çekmeköy'deki boş bir arazide fark edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracın sürücü koltuğundaki 46 yaşındaki Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelerde Ballı'nın ateşli silahla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adı fon soruşturmasında geçmişti

Ali Emre Ballı'nın adı son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmişti.

Başsavcılığın daha sonra yaptığı değerlendirmede, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda Ali Emre Ballı hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.

