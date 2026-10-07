Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim yasakları öncesinde hükümetin kamu kaynaklarını dağıttığını savunarak, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim yasaklarına beş kala ne varsa hoyratça dağıtıyorlar, devleti ve kamuyu yerle bir ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun iki gün arka arkaya toplandığını belirten Özersay, müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinden boş kalanların yanı sıra, kendilerinden olmayan kişilerin de görevden alınıp yerlerine yenilerinin atandığını ileri sürdü.

Özersay, hükümetin uygulamaları arasında kredi, vatandaşlık, partizanca istihdam ve kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasını sıraladı.

“Devletin içini boşaltıyorlar” diyen Özersay, hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Siz misiniz devlete inanan? Siz misiniz devlete sahip çıkan? Sözde milliyetçiler devletin içini boşaltıyorlar!”

Özersay, yaşananların “son çırpınışlar” olduğunu savunarak, “Ama nafile, vatandaş bu faturayı kesecek. Ödeyemem yok, ödeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

