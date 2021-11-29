18’ine ihbar verildi

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, Girne’de faaliyet gösteren önceki gün 64 işletmeyi “gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleri” doğrultusunda denetledi. Bir işletme kapatılırken, 18 iş yerine ihbar verildi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, genel hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir restorana ve Covid-19 önlemlerine uymayan bir süpermarkete bir asgari ücret tutarında para cezası kesildi, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye de kapatma ihbarı verildi.

Kontroller kapsamında mühürleme ihbarı verilen bir iş yeri yanında toplam 18 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.



Çalışanlarının antijen testini yenilemeyerek, Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmeyen süpermarkete bir asgari ücret para cezası kesildi. Genel gıda hijyeni ve yasal mevzuat eksiklikleri olan 1 tane restoran işletmesine de toplam 656 TL para cezası kesildi, 3 farklı süpermarkette muhafaza koşulları uygun olmayan çeşitli marka toplam 28 adet sandviç ve pizza ürünlerine el konularak yasal işlem uygulandı.Girne Belediyesi, Açık Pazar’daki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, havaların soğumasıyla kapalı mekanların kullanımının arttığına işaret ederek, Covid ile ilgili önlemlerin bu yüzden daha sıkı şekilde uygulanması gerektiğine işaret etti.