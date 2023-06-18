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Biraz siyaset biraz futbol

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UBP adayı Başman, seçim çalışmaları kapsamında Mağusa Türk Gücü’nü ziyaret ederek, Bozkurt ve üyelerle bir araya geldi 

Biraz siyaset biraz futbol
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UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, Gazimağusa seçim turu içerisinde MTG’yi ziyaret ederek, Başkan Koral Bozkurt ve üyelerle bir araya geldi.
Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Koral Bozkurt, futbol ve iş dünyasından yakın arkadaşı Ali Başman’a yürekten başarılar diledi, seçilmesi halinde siyasete önemli katkı yapacağına inandıklarını söyledi.
Ali Başman da kulüp başkanlığı vesilesiyle, spor rekabeti olsa da kalıcı dostluklar edinmenin mutluluğunu yaşadığını, Koral Bozkurt’un ve MTG’nin de dostlarından birisi olduğunu ifade etti.
Kıbrıs Türk Futbol tarihinin simge taşlarından MTG içinden, gerek UBP gerekse de ülke sporuna unutulmaz isimler çıktığını anımsatan Başman, 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nu hatırlattı.
Babası Mustafa Başman’ın da uzun yıllar Eroğlu yönetiminde MTG’ye hizmet ettiğini anımsatan Ali Başman, “Ben de birçok maça efsane futbolcuların elinden tutarak çıktım. MTG şampiyonluklarında babamla, Derviş beyle birlikte turlara çıktık. Bu nedenle MTG’nin ailece kalbimizde çok özel bir yeri var’ dedi.
 

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