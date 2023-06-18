Gelincik’e ateş düştü

Hüseyin ÇİÇEK

Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunda dün gece saat 21.00'de meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kenan Akbaş hayatını kaybetti.

Kaza Yeşilköy-Yenierenköy ana yolunun birinci kilometresinde, bir araçla motosikletin çarpması sonucu meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre, üzücü kazada hayatını kaybeden kişi Gelincik köyü sakinlerinden 1981 doğumlu 42 yaşındaki Kenan Akbaş. Bölgede sevilen bir isim olan Kenan Akbaş’ın geçimini çiftçilikle sağladığı belirtildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün tedavisi ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Gazetemiz baskıya hazırlandığı saatlerde polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyordu.



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023, 01:51