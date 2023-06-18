İki tarafın itfaiyesi seferber oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Derinya bölgesinde dün saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek, ara bölgeyi de aştıktan sonra, KKTC’ye askeri bölüğe kadar sıçradı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 13.00 sıralarında, Derinya bölgesinde, GKRY topraklarında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangının KKTC topraklarına sirayet etmesi ihtimaline karşı bölgede bulunan itfaiye ekipleri, yer yer KKTC topraklarına sirayet eden alevlere müdahale edildi.

Derinya bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen yangından dolayı, Rum Yönetiminin tedbir amaçlı olarak Derinya Sınır Kapısındaki geçişleri durdurmasının ardından karşılıklı geçişler yapılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, GKRY Bölgesine geçmek isteyenler Akyar Kara Geçiş kapında yönlendirildi.

Geçişler yeniden başladı

Öte yandan yangın nedeniyle, güvenlik amaçlı geçişlere kapatılan Derinya Sınır kapısındaki karşılıklı geçişler yeniden başladı.

Polisten yapılan açıklamada, Derinya bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın dolayısıyla Rum Yönetiminin tedbir amacıyla saat 16.00 sıralarında Derinya sınır kapısındaki geçişleri durdurmasının ardından bir süre yapılamayan geçişler akşam saatlerinde yeniden başladı.