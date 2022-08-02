Tüm ziyaretleri mercek altında

Lefkoşa’da bir evden hırsızlık yaptıkları ve birçok yeri soymaya kalkıştıkları iddia edilen Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer ve Seycan Arıkan hakkındaki soruşturma sürüyor. Ülkeye turist vizesiyle geldikleri öğrenilen zanlıların bir suç ortağının olduğu ancak şu an yurt dışında bulunduğu belirtildi. Polis, zanlıların ülkeye gelişlerinde karıştıkları suçları araştırırken, Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran 2022 tarihinde Marmara’da bir şahsa ait eve girildiğini,18 adet ziynet eşyası ve

2 adet Swaroski takının çalındığını anlattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu hırsızlık suçunu 4 kadın zanlının işlediğini ve tümünün kimlik bilgilerini 4 Haziran’da tespit ettiklerini açıkladı.

Kimlik bilgileri tespit edilen zanlıların aranan şahıslar listesine eklendiğini ifade eden polis, üçünün 28 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken tutuklandığını anlattı. Polis, özellikle Marmara bölgesinde birçok şahsın kapsının zorlandığını, zanlıların o bölgedeki olaylarla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, her gemi geldiğinde bütçeden en az 15 milyon dolar yakıt parası çıktığını ifade ederek, “Bu rakamların söylenmesi bile zor. Akaryakıt giderleri gün geçtikçe yükseliyor. Uluslararası borsada dengeler sürekli değişiyor” şeklinde konuştu.