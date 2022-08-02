İfadeler alınacak

Suna ERDEN

Girne’de telefon mağazasından 12 bin 500 dolar değerinde 10 adet son model cep telefonu seçtikten sonra siparişleri getiren Baran Açıkgöz’ü kurşunlayarak soygun yapan Mehmet Karaöz’ün yasa dışı yollardan kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Yusuf Zeybek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aynı suçtan dolayı tutuklanan İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut’ın tutukluluk halleri sürerken, Zeybek hakkında 3 gün ek süre alındı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, alınacak ifadeler olduğu belirtildi.

Polis memuru, Mehmet Karaöz isimli şahsın 26 Temmuz 2022 tarihinde Girne’de silahlı soygun suçu işlediğini, akabinde Durdy Hojanepesov’un yardımıyla Gazimağusa’ya kaçtığını söyledi.

Polis, Karaöz’ün Gazimağusa’da Yusuf Zeybek ile buluştuğunu, ülkeden kaçmak için yardım istediğini açıkladı.

Polis memuru, Zeybek’in Karaöz’ü yanına alarak Girne’ye geldiğini, İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut ile buluştuklarını belirtti.

Polis, Zeybek, Barut ve Özdemir’in bir olup Karaöz’ün yasa dışı yollardan ülkeden çıkış yapmasını sağladıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, diğer zanlıların tutukluluk hallerinin devam ettiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.