Sıkıntılar hat safhada

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, bugün işyeri sahipleriyle sektörün paydaşlarıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Toplantının ana gündem maddesinin elektrik olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, sanayi sektöründe sıkıntıların had safhada olduğunu dile getirdi.

Ali Kamacıoğlu, “Tüm sektörler için enerji maliyetler arasında ana girdiyi oluşturmaktadır. Elektrik faturalarındaki belirsizlik; hangi ay ne kadar geleceğine dair bilinmezlik sıkıntıları artırmaktadır. Biz tüm paydaşlarla bir araya gelip, elektrik konusunu ele alacağız” dedi.

Sektörde girdi maliyelerinin yanı sıra personel sıkıntısı ve üretilen malı iç piyasada satamama sıkıntısı da olduğunu dile getiren Kamacıoğlu, yapılacak toplantının ardından sanayicinin görüş ve önerileri paylaşılacaktır” şeklinde konuştu.

Kanber: Faturalar korkutuyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, elektrik faturalarının korkutucu boyuta geldiğini ifade etti.

Yaz aylarında enerji tüketiminin hizmetler sektöründe müşteri olsun olmasın en yüksek seviyeye geldiğini dile getiren Kanber, şunları söyledi:

“Bir kasap dükkânına geçen ay 14 bin lira elektik faturası gelmişti, bu ay 24 bin lira oldu. Bir kuaför işletmesine geçen ay 2 bin 800 lira gelen fatura bu ay 4 bin 300 liraya yükseldi. Temmuz ayında uygulamaya konan kilowat başına 56,58 kuruş olan zam oranı yaz aylarındaki yüksek enerji tüketimiyle birleşince korkunç faturalar ortaya çıktı. Marketler en fazla elektrik kullanan küçük esnaf sınıfına giriyor. Marketlerin faturaları 20 binden 40 bine çıktı. Devletin acil önlem alması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında enerji tüketimi arttığı için bu aylara özel uygulama yapması gerekiyor. Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanarak enerji maliyetlerinde süspansiyona gidebilir. Aksi halde kimse bu faturaların altından kalkamayacaktır.”

Devletin amacının kendi kasasını doldurmak olduğunu savunan Kanber, “Acil önlem alınması gerekiyor. Eğer gerekli adım atılmazsa sivil itaatsizlik başta olmak üzere radikal eylemler planlıyoruz” dedi.

Barçın: Yüzde 178 arttı



Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili (CTP) Devrim Barçın, 2022 yılı Ocak ayında bin 205 kilowat tüketim bedeli için bin 187 TL, Temmuz'da 962 kilowat tüketim için 3 bin 300 TL elektrik faturası geldiğini belirtti. Artış oranının yüzde 178 olduğunu belirten Barçın, “Peki 6 ayda hangi girdi maliyeti bu oranda arttı ki” diye sordu.

Barçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“İhalesiz akaryakıt alan hükümet yetkililerinin, kurumu milyonlarca TL zarara uğratmasının bedelini, halk olarak biz ödüyoruz işte.

Bir de çoklu tarifeye döneceğiz demişlerdi aylarca önce.

İşleri güçleri yalan.”