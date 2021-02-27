‘Birçok projeyi konuştuk’

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Ankara temasları sırasında sadece kongre turizmi için öneride bulunup, teşvik talebinde bulunduğuna dair iddiaları yalanladı, birçok proje konuşulduğunu söyledi.

Çağıner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibiyle yaptığı görüşmede kongre turizminin yanı sıra spor ve özel ilgi turizmiyle ilgili konuların da gündeme geldiğini ifade etti.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Çağıner, “Sadece otelcilik sektörüne menfaat sağlamak istediğimize dair yaklaşımlar doğru değildir” dedi.

Ankara temaslarında birçok konuyu gündeme getirdiklerini ifade eden Çağıner şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dört kişilik ekibiyle Ekonomik Örgütler Platformunu kabul etti. Sırasıyla Sanayi Odası, Ticaret Odası başkanları kendi sektörleriyle ilgili görüşlerini aktardı. Bu toplantının esas amacı reel sektörün süreç hakkında görüşlerini almak ve ileriye dönük nasıl projelerin Kıbrıs’ın ekonomisine nasıl fayda sağlayacağına yönelik tespitlerde bulunmaktı. Sıra bana geldiği zaman pandemi sürecince otellerin çalışmamasından, kapıların bir açılıp kapanmasından, kapanma süreçlerinin getirdiği sıkıntılardan, aşılamanın hızlandırılması gerektiğinden bahsettik. Türkiye aşı konusunda bize çok destek verdik. Kendi nüfusunu yüzde 9 oranında aşılayan anavatan, KKTC’de yüzde 20 oranında aşılama olmasını sağladı. Ancak diğer ülkeler kapılarını açmak için aşılamayı beklemiyor.

Mesela Güney Kıbrıs, aşılı ve aşısız gelişlerin tarihlerini, kriterlerini belirledi. Plan ve program yapıldı. KKTC aşı konusunda hassas olduğu için aşılanmanın önemine değindik.

Bize aşılamanın hızlandırılacağına dair bilgi verildi.

Başbakan Ersan Saner’in ziyaretini beklediklerini, aşılama planın boyutlarının belirleneceği kaydedildi.

Gerçi bu işlerin muhatabı sivil toplum örgütleri değil devletlerdir. Bu devletten devlete yapılır.”

Seçenekleri gündeme getirdik

Çağıner, turizmde çeşitlendirilmesine yönelik öneriler sunduklarını ifade ederek, “Sadece otelcilik sektörüne menfaat sağlamak istediğimize dair yaklaşımlar doğru değildir” dedi. Çağıner şunları söyledi: “Tüm bunların yanı sıra pandemiden sonra nasıl bir turizm beklenildiğini gündeme getirdik.

Alışılagelmiş turizm dışında alternatif seçenekleri gündeme getirdik. Mesela kongre, spor ve özel ilgi turizminin canlandırılmasını konuştuk. Kongre turizmi kapsamında doktorlar gelir, alışverişe çıkar ve esnada katkı sağlar. Spor turizmi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptık. Ülkemizde bir tane golf sahası var. Seçenek çoğaltılabilir. Ayrıca küçük otelleri canlandıracak özel ilgi turizminin de önemine değindik.

Kısacası söylenildiği gibi sadece kongre turizmini gündeme getirip, destek istemedik. Otelciler Birliği Başkanı olabilirim ama aynı zamanda seyahat acentesi de işletiyorum. Acentelerin sıkıntılarının farkındayım. Bu nedenle sadece otelcilik sektörüne menfaat sağlamak istediğimize dair yaklaşımlar doğru değildir. Kongre, spor turizmi gibi alanlarda faaliyet gösterilmesi benim kendi görüşlerim olmakla tüm dünyada kabul edilen alternatiflerdir.”