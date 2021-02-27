Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada 180 seyahat acentesinin ölüme terk edildiği belirtilirken, hükümetin bir an önce önlem alması istendi. Açıklamada sektörün çok zor durumda olduğuna dikkat çekildi.

“Biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız. Deliriyoruz arkadaş, De-li-ri-yo-ruz” denilen açıklamada, ülkenin turizme ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

‘İmdat’ başlığı altında yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi:

“180 tane seyahat acentesi ölümüne terk edildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok. Biz ne yapalım? Kime gidelim?

*Destek diyoruz; Hükümet sağır duymuyor!

*Personel aç, bir yaşam planı diyoruz; para bitti deniyor.

*1 yıldır kapalıyız diyoruz; açık sektörler gibi vergi ve yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar.

Bizimle dalga geçmeyi bırakın! Bu ülkenin TURİZM’e; TURİZM’in de SEYAHAT ACENTELERİNE ihtiyacı var. Bir sefer de vizyon sahibi olun da anı yaşamak yerine ülkenin geleceğini kurtarın...”

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 03:14