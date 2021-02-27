Kuzeyde 38 vaka, güneyde 272 yeni vaka

Kuzeyde 5 bin 494 test 38 vaka, güneyde 43 bin 958 test 272 vaka

Kuzeyde 38 vaka, güneyde 272 yeni vaka
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Coronavirüs verilerine göre son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 5 bin 494 test sonucunda 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 272 yeni vaka belirlenirken, son günlere nazaran vakalarda artış olduğu belirtildi. 
Lefkoşa merkezde 4, K. Kaymaklı'da 3, Marmara'da 1, Hamitköy'de 4, Çağlayan'da 5; Girne merkezde 2, Karaoğlanoğlu'nda 4; Gazimağusa merkezde 1 vaka belirlendi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. Yoğun bakımda şu an 2 hasta bulunuyor. 23 kişi ise dün taburcu edildi. 

Güneyde test sayısı 43 bini aştı
Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 272 yeni vaka belirlendi. Rum haber kaynaklarına göre, toplam 43 bin 958 test yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 34 bin 181'e yükseldi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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