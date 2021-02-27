Bulut Sarıdoğan aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Turunçlu köyünde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda Emrah Telsiz suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi, Bulut Sarıdoğan’dan başka birine vermesi için aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 25 Şubat 2021 tarihinde, Turunçlu köy girişinde, Bulut Sarıdoğan’ın uyuşturucu madde satışı yapacağına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine bölgeye gittiklerini, Emrah Telsiz’i bölgede araç içerisinde tespit ettiklerini açıkladı. Zanlının gözaltına alındığını, üzerinde arama yapıldığını kaydeden polis, giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde naylon parçasına sarılı 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlıdan yaptıkları soruşturmada, konu uyuşturucu maddeyi, Bulut Sarıdoğan’dan başka birine vermesi için aldığını öğrendiklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

