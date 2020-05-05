İki ay çalıştılar

Alevkayası’nda define ararken suçüstü yakalanan Sedat Çuhadar, Ömer Biçen, Özcan Atılkan ile soruşturmanın devamında tespit edilerek yakalanan Lokman Baştaş, Murat İşkinat ve Erkan Aytaç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Eski eserlerle ilgili incelemelerin sürdüğü, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyecekleri belirtilerek, teminata bağlanmaları talep edildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Sedat Çuhadar, Ömer Biçen ve Özcan Atılkan’ın Alevkayası civarında yetkili makamdan izinsiz kazı yaptıkları esnada Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis, zanlıların kaza yaptıkları yerde 25 parça, Özcan Atılgan’ın evinde yapılan aramada ise 20 parça eser bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru tutuklanan Sedat Çuhadar, Ömer Biçen ve Özcan Atılkan’ın cep telefonlarının incelemeye alındığını söyledi.

Polis, telefonlarda tespit edilen görüntülerde eski eserlerin, bazı yerlerin ve Lokman Baştaş'ın kazı yapılan mevkide bulunduğunu, 2 adet eski eser nitelikli parçayı da tasarrufuna aldığının görüldüğünü kaydetti.

Baştaş’ın 1 Mayıs 2020 tarihinde Çatalköy’de gözaltına alındığını kaydeden polis, tasarrufuna geçirilen iki eserin bulunup emare alındığını söyledi.

İşkinat’ın ikametgahı temiz

Polis tutuklanan zanlı Murat İşkinat’ın ise ikametgâhında herhangi bir kanunsuz bir şey bulunmadığını ancak birkaç kez diğer zanlılar ile kazı çalışmalarına katıldığının tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlı Erkan Aytaç’ın da gönüllü ifadesinde Şubat ve Mart ayları içerisinde kazı çalışmalarının yapıldığı mevkilerde gözcülük görevi yaptığını itiraf ettiğini açıkladı.

Eski eserlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 6 zanlının da 10 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.