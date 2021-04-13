Güney Kıbrıs'ta 133 bin kişi aşılandı

Güney Kıbrıs, AB ülkeleri arasında Coronavirüs testi (PCR) sıralamasında birinci sırada yer alırken, geçtiğimiz hafta sonuna kadar 133 bin kişinin aşılandığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son 14 günlük verilerine göre, Güney Kıbrıs, her 100 bin kişiye 40 bin 958 test gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken, pozitiflik oranı bakımından ise (yüzde 0,8) en düşük ikinci ülke konumunda yer aldı.



Güney Kıbrıs’ın her 100 bin kişilik nüfusta 20,3 oranıyla en düşük ölüm oranına sahip AB üyesi ülkeler arasında da yer aldığını aktaran Alithia gazetesi, ayrıca 80 yaş üzeri yaşlı nüfusun yüzde 82’sinin aşılanmasıyla AB’nin öngördüğü hedefin de aşıldığını vurguladı.Güney Kıbrıs’ta 10 Nisan tarihine kadar ilk doz aşı olanların sayısının 133 bin 49, ikinci doz aşısını tamamlayanların sayısının ise 52 bin 292’ye yükseldiği belirtilen haberde, AstraZeneca, Moderna ve Pfizer marka aşıların yanı sıra önümüzdeki haftadan itibaren Johnson&Johnson şirketinin Janssen aşısının da yapılmaya başlanmasının beklendiği ifade edildi.