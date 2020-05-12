Türkiye’de can kaybı 3 bin 841

Türkiye'de Coronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 55 kişi artarak 3 bin 841'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın verilerini Twitter hesabından paylaştı.

'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 32 bin 722 kişiye test yapıldı, bin 114 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu.

Bir günde 3 bin 89 kişi iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780'e yükseldi.

Son 24 saatte 55 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 841 oldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 126, toplam entübe hasta sayısı 578 olarak açıklandı.

Bakan Koca, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

