Satış engellendi

Suna ERDEN

Demirhan’da kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri tespit edilerek tutuklandıkları esnada tasarruflarında satışa hazır 22 paket halinde 25 gram uyuşturucu madde ele geçirilen Adeyemi Dada, Azeez Olarewaju Yusuf ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarılırken, soruşturmanın ucunun Gazimağusa ve Lefkoşa’ya dayandığı, iki ilçede araştırmaların yapıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Nisan saat 18.30 sıralarında kısmi sokağa çıkma yasağı denetimleri kapsamında ZMK 436 plakalı kiralık aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta bulunan Adeyemi Dada, Azeez Olarewaju Yusuf ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi’nin mazeretsiz sokağa çıktıklarının tespit edildiğini, bu nedenle Demirhan Karakolu’na götürülmek istendiğini belirtti.

Polis memuru, bu esnada sürücü Adeyemi Dada’nın araçtan inip pantolonun içerisinde sakladığı 22 ayrı paket halinde 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu atmaya çalıştığını ifade etti.

Attığı paket bulundu

Zanlının attığı paketin bulunarak emare alındığını, olayın narkotik birimlerine iletildiğini kaydeden polis, Adeyemi Dada, Azeez Olarewaju Yusuf ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi’nin uyuşturucu suçundan gözaltına alındığını belirtti. Zanlıların 2 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın iki ilçede sürdürüldüğünü kaydeden polis, 5 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.