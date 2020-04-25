Kefili buldu serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit eden Mustafa Yumuşak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Eşine bıçak gösterip, “Beni boşarsan seni keserim. Bu evden ölün çıkar” sözlerini sarf eden zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 21 Nisan 2020 tarihinde zanlının Lefkoşa’daki evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının Çağlayan bölgesindeki evinin içerisinde telefonuna cevap vermediği gerekçesi ile eşi D.Y. ile sözlü tartışmaya girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının bu esnada eşinin boğazını sıkıp, saçlarından çekerek darp ettikten sonra mutfaktan aldığı bıçak ile tehditler savurduğunu ifade etti.

Polis, zanlının eşine bıçağı gösterip, “Beni boşarsan seni keserim. Bu evden ölün çıkar” sözleri ile tehdit ettiğini açıkladı.

Şikâyet üzerine bir polis ekibinin olay yerine gittiğini kaydeden soruşturma memuru, zanlının yasal işlemler için Lefkoşa Adli Şube’ye götürülmek istendiği esnada eşini, “Bu evden eşyaları alırsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, tehdit için kullandığı bıçağın da bulunarak emare alındığını belirtti.

Olayda darp edilen D.Y.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini, rapor temin edildiğini kaydeden polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.