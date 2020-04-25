Küçük işyerleri ve inşaatların açılması kararlaştırıldı

Suna ERDEN

Sağlık, Ekonomi ve Çalışma Bakanları’nın dün gerçekleştirdikleri toplantıda, Mayıs ayından itibaren hangi işletmelerin açılacağına ilişkin rapor değerlendirildi. Diyalog’a konuşan Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu; öncelikle tornacı, makinist gibi küçük işyerlerinin ve denetimli bir şekilde inşaatların açılmasının düşünüldüğünü söyledi.

“Metre kareye kaç işçi düşer, kaç metre karede kaç kişi çalışır gibi hesaplamalar yapıyoruz. Bu hesaplamaların ardından belirli şart ve tedbirlerle sektörü açmayı hedefliyoruz” diyen Sucuoğlu, ikinci aşamada berber ve kuaför gibi işletmelerin açılması üzerinde durulduğunu belirtti. Sucuoğlu gerekli kararların Çarşamba günü bakanlar kurulunda alınacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ‘hangi işyerlerinin açılabileceğine’ dair üç bakanlık ve ekonomik örgütlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda genel çerçevenin çizildiğini; makinist, tornacı gibi küçük işletmelerin yanı sıra inşaat sektöründe de açılım düşündüklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Sucuoğlu, berber, mağaza ve kuaför gibi işletmelerin de değerlendirmeye alındığını belirtirken, otel, restoran, casino ve kafelerin henüz ele alınmadığını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, “Makinist, tornacı gibi küçük işletmelerin yanı sıra, inşaat sektörünü de belirli şartlarla açmayı planlıyoruz. Mesela metre kareye kaç işçi düşer, kaç metre karede kaç kişi çalışır gibi hesaplamalar yapıyoruz. Yoğunluğun oluşmaması için yapılan hesaplamaların ardından belirli şart ve tedbirlerle sektörü açmayı hedefliyoruz” dedi.

Üç bakanlık toplandı

Sağlık, Ekonomi ve Çalışma bakanları dün Coronavirüs önlemlerini ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları değerlendirmek üzere toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve ekonomik örgütler katıldı.

Toplantıda açılması planlanan sektörler, değerlendirme aşamasında olanlar ve bir sonraki adımda faaliyete geçirilecek işletmeler ele alındı.

Toplantıda genel bir çerçeve çizilirken, Çalışma Bakanı Sucuoğlu, küçük işletmelerin alınacak tedbirler sonrası açılmasının gündemde olduğunu söyledi.

İlk sırada küçük işletmeler

Sucuoğlu, dün gerçekleştirilen toplantıya Sağlık ve Ekonomi bakanlarının yanı sıra ekonomik örgütlerin de katıldığını ifade etti.

Bakan Sucuoğlu, yapılan değerlendirmeler sonucu genel bir çerçeve çizildiğini belirterek, küçük işletmeler; tornacı, makinist gibi işyerlerinin açılmasının ele alındığını açıkladı. Sucuoğlu, inşaat sektörü ile ilgili de bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Sucuoğlu, şunları söyledi: “Makinist, tornacı gibi küçük işletmelerin yanı sıra, inşaat sektörünü de belirli şartlarla açmayı planlıyoruz. Mesela metre kareye kaç işçi düşer, kaç metre karede kaç kişi çalışır gibi hesaplamalar yapıyoruz. Yoğunluğun oluşmaması için yapılan hesaplamaların ardından belirli şart ve tedbirlerle sektörü açmayı hedefliyoruz.”

Bazı sektörler değerlendirme aşamasında

Bakan Sucuoğlu, mağaza, kuaför ve berber gibi işletmelerin çizilen genel çerçeveye dahil olmadığını ancak değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Bakan Sucuoğlu, otel, casino, restoran, kafe gibi yerlerin henüz değerlendirmeye alınmadığını, bu işletmelerin ilerleyen zamanlarda ele alınacağını ifade etti.

Bakan Sucuoğlu, “Şu anda berber ve kuaförler değerlendirme aşamasında. Şimdi insanlar evlere gidip berberlik yapıyor. Böyle olacağına alınacak tedbirler ve randevu sistemi ile yoğunluk oluşmadan açılım yapılabilir” dedi.

Bakan Sucuoğlu, toplantıdaki başlıkların önümüzdeki Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’na sunulacağını, net detayların açıklanacağını söyledi. Sucuoğlu, işletmelerin açılmasının ardından bakanlığın çok sıkı bir denetim gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 11:04