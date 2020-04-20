Dönüşler sürecek

Yeni tip Coronavirüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta kalan ve dönmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için düzenlenen seferler dün gerçekleştirildi. Sabah ve geze saatlerinde Ercan Havaalanı’nda kalkan Türk Hava Yollarına (THY) ait üç uçak 567 Türk vatandaşını ülkesine götürdü.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklardan ilki saat dün 12.15’te Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’ye doğru hareket etti.

Uçuş sırasında tüm yolcu ve yetkililer, maske ve eldiven takarak Covid-19’a karşı tedbir aldı.

Akşam ve gece saatlerinde iki uçak seferi daha yapıldı. Toplamda 567 Türk vatandaşı, KKTC’den ayrıldı.

Herkes mutlu

KKTC’de çalışan Murat Gazel, daha önce de Türkiye’ye dönmek istediklerini ancak virüs nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

Gazel, “Türkiye’ye döneceğim için çok mutluyum. Ramazanı ailemin yanında geçireceğim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde ailemizin yanında kalacağız.” diye konuştu.

KKTC’de öğrenci olarak bulunan Betül Keskin de Türkiye’ye dönebildiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Keskin, “Ramazanda ailemizin yanında olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yardım eden ve elçilikte çalışan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Özel uçak seferleri düzenleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının, yaklaşan ramazan ayı öncesinde evlerine getirilmesi için özel uçak seferleri düzenleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Başkonsolosluklar ve Büyükelçilikler aracılığıyla yurt dışında olan ve Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşların başvurularını kabul ediyor.