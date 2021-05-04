Milletvekillerine mektup verildi

Filiz SEYİS

23 sivil toplum örgütünden kadınlar, Meclis önünde toplanarak, Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Taslağı’nın ivediliğinin kabulünü talep eden bir bildiri okudu. TDP Milletvekili Zeki Çeler de Meclis önüne çıkarak, gösterdikleri dayanışma için kadınlara teşekkür etti.

23 sivil toplum örgütü adına Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa tarafından okunan bildiride, KKTC’de ev içi şiddet yasası olmamasından ötürü, ev içi şiddet olaylarının ceza hukukuna göre işlem gördüğü belirtilerek, faili cezalandırmada yetersiz kalındığı kaydedildi.



Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın ivedilikle ele alınması için 23 sivil toplum örgütünün güç birliği oluşturduğu ve Meclis’teki milletvekillerine hitaben de bir mektup hazırlayarak iletildiğinin aktarıldığı bildiride, “Bugün burada olmamızın nedeni Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın Meclis’in gündemine ivedilikle alınması kararının bugün yapılacak oylama sonucunda belli olacağı içindir. Bizler bir kez daha sizlerin huzurunda milletvekillerine seslenmek istiyoruz ve onların toplumun sesine kulak verecekleri inancını taşımak istiyoruz” denildi.Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa, milletvekillerine teslim edilmek üzere 28 Nisan Çarşamba günü Meclis Sekreterliği’ne verilen mektubu da kamuoyu ile paylaştı.Milletvekillerine hitaben hazırlanan mektupta, Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın ivedi olarak gerekli süreçlerden geçirilmesi istenirken, kurulmuş olan Kadın Biriminin de sivil toplum örgütleri ile beraber etkin olarak çalıştırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Bildiriye kimler imza koydu?

Bildiriye imza koyan örgütler, “K.T. Üniversiteli Kadınlar Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği, Kıbrıs İş İnsanları Derneği, GİAD, İş Kadınları Derneği, Ticaret Odası Kadın Girişimci Komitesi, Sanayi Odası, K.T. Kadınlar Birliği, Mağusa Kültür Derneği, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Girne Kadınlar Birliği, Girne Kadınlar Konseyi, SOS Çocuk Köyü, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan, Bellapais Innerwheel Kulübü, Girne Innerwheel Kulübü, Kale Inner Wheel Kulübü, Sarayönü Inner Wheel Kulübü, Lefkoşa Yenikent Innerwheel Kulübü, Welcome to Turkish Cyprus Club” olarak açıklandı.