Denetimler sıklaştı

Hüseyin ÇİÇEK-Onur ULAĞ

Coronavirüs tedbirleri kapsamında dün ülke genelinde tam kapanma uygulanırken, kuralları ihlal eden 113 kişi tespit edildi. Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen kontroller sonucu tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. İşlek caddeler ve kritik bölgelerde denetim noktaları oluşturan polis, araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.



Ülke genelinde 08.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde 113 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerin her hafta sıklaştırılarak süreceği bildirildi.Öte yandan polisin, önceki gece ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu, 14 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.