Meclis toplandıktan 1,5 saat sonra dağıldı

Hayati önem taşıyan yasaların bir an önce geçirilmesini isteyen vatandaşlar, Meclis’in düzensiz çalışmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Haftada sadece 2 gün toplantı olmasına karşın dünkü birleşimin sadece 1,5 saatte ‘konuşmalarla’ tamamlanması ve salonun her zamanki gibi boş olması vatandaşlardan sert tepki gördü.

Meclis’in dünkü birleşiminde Türk Ajansı’nın bütçesinin görüşülmesi de yapılmadı. Halkın Partisi milletvekili Jale Refik Rogers’in açıklamasına göre, bütçe açış konuşmasını yapması gereken milletvekili “işim var ben gidiyorum” diyerek salonu terk etti. Toplam 1.5 saatlik oturum sırasında KIB-TEK’e ilişkin yolsuzluk iddiaları konuşulurken dahi salonda az sayıda milletvekili vardı.

Meclis sadece 1, 5 saat toplantı yaptı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 12.30’da Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaklaşık 1 buçuk saat süren dünkü toplantısında, milletvekilleri; sendikal haklar, Covid-19 önlemleri, elektrik, BRT yayınları ve Cenevre görüşmeleri konularını gündeme taşıdı.

Meclis Genel Kurulu, 62. madde çerçevesinde yapılan konuşmaların ardından gruplar arası mutabakatla sona erdi.

Genel Kurul sonraki toplantısını Perşembe saat 10.00’da gerçekleştirecek.

Özersay: Elektrik zammını Demokles’in kılıcı gibi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Hükümetin cevaplaması gereken sorular” konusunda konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektrik üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu, gaz ile üretime geçirilirse ucuzlama olabileceğini söylediğini belirten Özersay, ancak Arıklı’nın buna uygun bir tutum içinde olmadığını savundu.

Özersay, kendi hükümetleri döneminde BOTAŞ ile de görüşerek, fizibilite çalışmaları yaptıklarını ancak Bakan Arıklı’nın göreve gelmesiyle bunun durdurduğunu ileri sürdü.

Bakan Arıklı’nın elektrik zammını Demokles’in kılıcı gibi kullandığını savunan Özersay, Arıklı’yı şeffaf ve tutarlı davranmaya davet etti.



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, restoranların kapanış saatlerini yeniden değerlendirmesi ve saati ileriye çekmesi talebinde bulunan Özersay, dış mekânı bulunan restoranlarda neden müzik yapılamadığını sordu.

Arıklı: Kıb-Tek’in ihalesi iptal edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in akaryakıt taşıma ihalesinin iptal edildiğini, yeni bir ihale açılacağını ve 10 iş günü içinde sürecin tamamlanacağını söyledi.

Akaryakıt ihalesinde KIB-TEK bütçesinden yüksek meblağlarda para çıkmasına engel olmak istediklerini söyleyen Arıklı, 28 dolar altına çekme hedefinde olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nin katı yakıtla elektrik üretimini 2030’dan itibaren yasaklayacağını söyleyen Arıklı, dolayısıyla kablo ile elektrik ve gazla elektriğe geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Arıklı, bunun uzun soluklu bir proje olduğunu ancak KIB-TEK’in bu sürede bu şekilde sürdürülemeyeceğini, zarar oranının “büyük” olduğunu belirtti.

Arıklı, halkın, zam ödemesinin mümkün olmadığını ama diğer taraftan zam yapılmazsa da KIB- TEK yönetimin kanunen zor durumda olacağını dile getirerek, ara formül bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

Arıklı, Özersay’ın sorusu üzerine, fizibilite çalışmasını durdurmadıklarını, BOTAŞ ile de görüştüklerini söyleyerek, “Gaz ile üretime geçmek zorundayız” dedi.

Arıklı, “Hasta bir yapıyı kucağımızda bulduk onu ayağa kaldırmak hepimizin görevi” dedi.

Rogers: Bu ciddiyetsizlikle ülke nasıl yönetilir?

Öte yandan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, Meclis’in kısa süren oturumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “İzolasyonda olan vekillerden dolayı açılması için uzun süre müzakere edilen meclis genel kurulu, muhalefetin de mutabakatıyla sadece TAK bütçesini görüşmek için açılmıştır. Ancak bu bütçe ile ilgili raporu okuyacak milletvekili genel kurul açıldıktan sonra “gitmem gerekir” diyerek meclisten ayrıldığından dolayı rapor okunamayacağından bu bütçe de görüşülemeyecektir.

Zaten meclisin açılması için el kaldıran hükümet vekil ve bakanlarının çoğu halihazırda ayrılmış durumda. Muhalefetin sorularına cevap vermesi gereken bakanlar gitmiş bile.

Konu meclisin sadece açılması değil, çalıştırılmasıdır. Halkın sorularına ve sorunlarına cevap verilmesidir. Hala mecliste bulunan hükümet vekillerini tenzih ederek soruyorum, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir?”

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 10:17