Kalbine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gönyeli'de yaşayan ancak aslen Gazimağusalı olan Aytan Kasap (36), önceki gün araç sürerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Otomobil parçaları satışı yapan bir işletmede çalıştığı öğrenilen Aytan Kasap, bir çocuk babasıydı.



Talihsiz gencin zamansız ve beklenmedik ölümü başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere tüm Gazimağusa’da büyük üzüntü yarattı.Kasap’ın kalp krizi sonucu öldüğü belirtilirken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Aniden rahatsızlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kasap, önceki gün saat 18.00 sıralarında, kullanımında bulunan araç ile Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada Erülkü Süpermarket önlerinde geldiğinde aniden rahatsızlanarak yol kenarına park etti. Olay yerine giden ambulans tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Kasap, yolda yaşamını yitirdi.