Hafta sonu etkili olacak

KKTC Meteoroloji Dairesi, kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Güney Kıbrıs sarı alarm verdi.

Sahra Çölü kaynaklı toz taşınımının bölgeyi etkilemeye devam ettiği, partiküllerin yarına kadar atmosferde asılı kalmasının beklendiğini bildirdi.

Hafta sonu boyunca hava koşullarının zaman zaman sis, yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlarla birlikte değişkenlik göstereceği, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ifade edildi. Yeni

Şiddetli yağış bekleniyor

KKTC Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede devam eden sağanak ve gürültülü sağanak yağışların bugün saat 12.00’den yarın saat 17.00 arasında yer yer kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram civarında olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olması istendi.

Güneyde sarı alarm yayınlandı

Rum Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs genelinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış ihtimaline karşı sarı alarm yayımladı. Uyarının bugün saat 06.00 ile 18.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle izole kuvvetli fırtınaların ilk olarak Baf bölgesinde etkili olmasının, ardından yağışların adanın iç kesimlerine yayılmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, uyarının Sahra Çölü kaynaklı yüksek yoğunluklu toz taşınımıyla birlikte geldiğini ifade etti.

Toz taşınımının dün akşam başladığı, bugün sabah saatlerinde zayıflamasının beklendiği ancak partiküllerin yarına kadar atmosferde asılı kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Gece saatlerinde havanın çoğunlukla bulutlu olacağı, Pafos ve Girne bölgelerinde ilerleyen saatlerde yer yer yağış görülebileceği bildirildi.

Hava koşullarının istikrarsız kalacağı, özellikle Baf ve Girne’de yer yer yağışların sürebileceği aktarıldı.

Pazar günü de bulutlu havanın etkisini sürdüreceği, özellikle Troodos ve Gazimağusa çevresinde öğleden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü fırtına görülebileceği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların Salı gününe kadar mevsim normallerinin biraz altında seyredeceğini, Pazartesi günü özellikle yüksek kesimlerde yağış ve fırtına ihtimalinin devam edeceğini, ardından hava koşullarında kademeli bir düzelme beklendiğini açıkladı.