Son gelişmeler değerlendirildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün öğlen telefonda görüştükleri belirtildi.

Miçotakis’in önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a gideceği haber verildi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis ile Miçotakis’in, BM Genel Sekreterinin yakın zamanda Kıbrıs’la ilgili gayri resmi bir konferans düzenleme niyetini dile getirmesinin akabinde, Kıbrıs sorunundaki mevcut gelişmeler hakkında karşılıklı bilgilendirmede bulunmak için dün öğlen telefonda görüştüklerini ifade etti.

Anastasiadis ile Miçotakis’in telefon görüşmesi esnasında, prensip konularında ve Kıbrıs sorununun arzu edilen çözüm temeli hususunda fikirlerinin özdeşleştiğini tespit ettiklerini ifade eden Kusios, Miçotakis’in, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın daha iyi koordine olması için, önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.