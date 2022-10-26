İki farklı gündem

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştiren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’yla Dışişleri Bakanlığında görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, Kıbrıs müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları temelinde yeniden başlamasına ilişkin koşullar meydana getirilmesinin “en üst önceliğini” teşkil ettiğini dile getiren Kasulidis, “ne yazık ki bu çabaların tümünün, işgal bölgelerindeki yasadışı rejimin uluslararası anlamda tanınmasını ileriye götüren Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği tarafından engellendiğini” iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın acil olarak uluslararası toplumun ve AB’deki ortaklarının dayanışma ve desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Kasulidis, Macaristan'a, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusundaki hedeflerine aynı zamanda UNFIYCP’e katılımları aracılığıyla ülkede barışın korunmasına somut katkılarından ötürü teşekkür de etti.

Gazeteye göre, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu enerji krizinin çözümünün bir parçası olabileceğini dile getirdi.

Açıklamasında, Avrupa’ya daha fazla dağıtım yoluyla ulaştırılması için, daha fazla doğal gaza ihtiyaçları olduğunu dile getiren Macaristan Dışişleri Bakanı, bunun için yaptırımlar veya tavan fiyatlar yerine, Avrupa doğal gaz piyasasına yeni güzergahlar dahil edilmesini, aynı zamanda yeni boru hatları ve yeni LNG limanları gibi yeni dağıtım yolları inşa edilmesini istediklerini kaydetti.

Alithia’da yer alan habere göre ise, Güney Kıbrıs’ın Avrupa açısından büyük bir fırsat sunabileceğini düşündüğünü dile getiren Szijjarto, Güney Kıbrıs bölgesinde bulunan büyük doğal gaz yataklarının, Avrupa’daki enerji krizi açısından, çözümün önemli bir parçası olabileceğini sözlerine ekledi.